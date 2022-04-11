مظاهرات ومقاطعة .. جماهير مانشستر يونايتد تثور على الملاك من جديد!

كشفت تقارير صحفية أن جماهير فريق مانشستر يونايتد تخطط في الوقت الحالي لثورة على إدارة النادي الإنجليزي بسبب سوء النتائج مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن مجموعة من الجماهير ستتظاهر قبل مواجهة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد نوريتش سيتي.

أحد مجموعات التشجيع الخاصة بمانشستر يونايتد والتي تطلق على نفسها "الـ 1958" تطالب على حد وصفهم بـ "قطع رأس الأفعى"، في إشارة لملاك النادي.

وسيتم تنظيم مظاهرة قبل انطلاق المباراة بساعات ستسير في شوارع مانشستر قبل أن تقف أمام ملعب أولد ترافورد حتى بداية المباراة.

المظاهرة لن تتوقف عند انطلاق صافرة البداية، حيث ستستمر لمدة 17 دقيقة، تمثل الـ 17 عامًا التي أمضتها عائلة جليزر في ملكية النادي.

في الوقت نفسه دعت المجموعة لمقاطعة مباريات النادي في الفترة المقبلة بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، وعدم شراء منتجات النادي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو المركز الذي يبعدهم حتى عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.