مطلب بإلغاء روابط الأندية في الدوري السعودي

روابط الأندية السعودية تختلف عن أي روابط في العالم بأكمله، حتى في الوطن العربي، ففي الوقت الذي يمدح به الجميع أمثال هؤلاء الجماهير، هناك انتقادات مستمرة لهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اختلاف روابط المملكة قائم على كونها تعتمد بشكل كبير على مكبرات الصوت، مما يخفي صوت الجمهور الطبيعي بالملعب.

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هذه الأجواء قد تكون غريبة على من هم خارج المملكة وتمثل إزعاجًا لهم، لكن الغريب أنه حتى الجمهور العادي داخل السعودية منزعج منها أيضًا.

بالأمس وفي غضون مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، أعرب الصحفي الرياضي بصحيفة "الرياضية" خالد الرشيد، عن تمنيه إلغاء روابط الأندية في الدوري السعودي.

وكتب الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "روابط الأندية متى يتم إلغائها؟ إزعاج غير طبيعي في الملعب".

روابط الاندية متى يتم الغاءها ؟ ازعاج غير طبيعي في الملعب — Khalid Alrasheed | خالد الرشيد (@k7aled_otb) December 21, 2021

يذكر أنه بالأمس في كأس الملك حسم النصر تأهله لربع النهائي بالفوز أمام الاتفاق بهدف نظيف، ليصعد لمواجهة الهلال في منتصف فبراير المقبل.

وباليوم ذاته، تأهل الأهلي على حساب الفيصلي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ليلتقي بالشباب في ربع النهائي.