مطالب في البرلمان المكسيكي بحظر ميسي مدى الحياة

وثيقة رسمية من ناشطة مؤثرة

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقوبة الحرمان من دخول المكسيك، بسبب الواقعة التي حدثت في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ميسي تعرض لانتقادات حادة بعد ظهوره في مقطع فيديو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين على المكسيك، وهو يغني بينما ركل بحذائه شيئًا على الأرض، واتضح أنه كان يركل قميص المنتخب المكسيكي أو علم الدولة.

ورغم تأكيد ميسي على عدم قصده الإهانة لأحد، إلا أن ماريا مورينو الناشطة المؤثرة في البرلمان المكسيكي، تقدمت بطلب بحظر ميسي تمامًا وحرمانه من دخول المكسيك والإعلان عن اعتباره كشخص غير مرغوب فيه.

وتقدمت ماريا بوثيقة رسمية قالت فيها:"يحث مجلس النواب الموقر بكل احترام وزارة الخارجية على إصدار الإعلان عن شخص غير مرغوب فيه داخل أراضي المكسيك مدى الحياة، وهو ليونيل أندريس ميسي الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والأرجنتينية معًا".

وأضافت:"هذا الطلب يأتي بعد الازدراء الواضح لدولة المكسيك وعدم احترامه لنا من خلال ما فعله في كأس العالم يوم 26 نوفمبر 2022".

يذكر أن الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز كان أول من تصدر المشهد في الهجوم على ميسي، لكن الأزمة انتهت فيما بعد واعتذر عن ما قاله في حق نجم باريس سان جيرمان.