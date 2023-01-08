مطالب بعقاب رونالدو ورابح صقر يرد "الهلالي منفس"

المطرب السعودي يُوجه نصيحة لعشاق الهلال

Shahid

أثار المطرب السعودي الشهير رابح صقر جدلًا واسعًا بعدما استفز جماهير الهلال برده على تغريدة تُطالب بعقاب كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد.

النصر تعاقد مع رونالدو ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025، لكنه لم يلعب معه بعد نظرًا لإيقافه مباراتين بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقد كان حاضرًا في مدرجات مرسول بارك خلال المباراة الأخيرة في دوري روشن السعودي أمام الطائي.

عبد العزيز النصيري أحد أقوى عشاق الهلال على تويتر طالب اتحاد كرة القدم السعودي بعقاب رونالدو لدخوله منطقة اللاعبين خلال مباراة النصر والطائي، إذ كتب "هل تجرؤ لجنة الانضباط والأخلاق على معاقبة رونالدو؟ اللاعب متواجد في منطقة اللاعبين"، مع نشر مقطع فيديو يثبت كلامه.

رابح صقر رد على تلك التغريدة بمطالبة الهلاليين بالهدوء خاصة في ظل جمال الأجواء الشتوية في السعودية، إذ كتب "هاليومين اي هلالي منفس هدّي نفسك، ترى الأجواء زينة وأمطار".

تلك الكلمات أثارت غضب واستياء العديد من الجماهير الزرقاء والتي اتهمت المطرب بمحاولة استفزازها، لكنه أوضح موقفه بعد ذلك بتغريدة أخرى أكد خلالها احترامه للهلال وعشاقه لكن مع التشديد على حبه وعشقه للنصر.

جدير بالذكر أن رونالدو سيبدأ مشواره مع النصر بمواجهة الاتفاق في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي يوم 22 يناير الجاري.

Shahid