مطالب أتلتيكو مدريد تهدد أحلام نجمه في ارتداء قميص برشلونة

صفقة تم الاتفاق عليها مسبقًا في يناير الماضي

قرر نادي برشلونة الإسباني، عدم دفع المبلغ المطلوب من أتلتيكو مدريد للتعاقد مع نجمه يانيك كاراسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة تخلى عن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لأتلتيكو بالميركاتو الشتوي الماضي، وشملت الاتفاقية بين الطرفين انضمام كاراسكو للنادي الكتالوني في الصيف مقابل 19 مليون يورو.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى رفض برشلونة لدفع هذه القيمة للحصول على خدمات صاحب الـ29 سنة، ليحاول بقيادة رئيسه جوان لابورتا تخفيض المبلغ ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي الكتالوني.

وعلى الجانب الآخر يرفض أتلتيكو إبداء أي مرونة تجاه هذا الأمر، حيث يتمسك النادي العاصمي بمطالبه المالية، ومن المتوقع حدوث المزيد من المحادثات خلال الأسابيع القادمة للوقوف على مصير الجناح البلجيكي.

يذكر أن كاراسكو شارك بصورة مكثفة مع أتلتيكو هذا الموسم تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، حيث لعب 38 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وقام بـ4 تمريرات حاسمة.