"مطالبهم سخيفة" .. كارديف سيتي يخسر جولة جديدة في معركته مع نانت حول فاجعة "سالا"

"النادي الإنجليزي يسعى عبثًا لتبرير مطالبه"

خسر نادي كارديف سيتي جولة جديدة، في رحلته للبحث عن تعويض بقضية لاعبه الراحل إيميليانو سالا.

وتوفي إيميليانو سالا في يناير 2019، عن عمر 28 عاما، في حادث تحطم طائرة صغيرة، عندما كان متجهًا إلى كارديف لإكمال إجراءات انتقاله من نادي نانت الفرنسي.

وحمّل النادي الإنجليزي نظيره نانت المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة سالا والطيار، بحجة أن الرحلة "رتبها وكيل اللاعب ويلي مكاي، نيابة عن نانت".

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وكشفت شبكة "RMC"، أن الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي اليوم أمام المحكمة التجارية في نانت، أسفر عن لا شيء لأن الملف ليس جاهزًا.

وسبق أن واجهت طلبات كارديف رفضًا أمام الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس)، لكنه لجأ هذه المرة إلى المحكمة التجارية للدفاع عن خسارته للدخل والأضرار التي لحقت به إثر الحادث المروع للطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني.

وأكد جيروم مارسودون، ممثل نادي نانت في القضية، أن "كارديف يعرف جيدًا أن مطالباته مصطنعة. إنه أمر لا يصدق أنه بعد أكثر من 10 أشهر من الإجراءات، لا يزال النادي الإنجليزي يسعى إلى بناء قضية وأطروحته القانونية سخيفة، ويسعى عبثًا إلى تبرير المطالب التي يستند إليها".