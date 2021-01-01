مطالبات بفك ثلاثية "صلاح وماني وفيرمينو" مع ليفربول!

هل يبدو ذلك منطقيًا؟

دعا جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، إلى ضرورة إنهاء ثلاثية محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الموسم المقبل.

ويحظى الثلاثي باهتمام من قبل أغلب الأندية الأوروبية الكبرى، لكن ليفربول دائمًا ما أكد التزامه وبقاء الثلاثي رغم كل الإغراءات.

هذا لم يمنع كاراجر من إعلان أمنيته في أن ينفرط عقد هذا الثلاثي باعتبار أن ذلك سيصب في نهاية المطاف بمصلحة كتيبة يورجن كلوب الهجومية.

كارجر في تصريحات لسكاي قال "يستمر الناس في الحديث عن مشاكل ليفربول في خط الدفاع، لكن مشكلتهم الكبرى في الجانب الآخر من الملعب".

كما أضاف "نحن نعلم أن فان دايك وجو جوميز سيعودان الموسم المقبل، مع استمرار الثلاثي الهجومي ودعمهم بديوجو جوتا".

وواصل "لكن كما قلت من ستة أشهر، يحتاج الثلاثي الأمامي إلى التفكك، فلا يوجد ثلاثي عاش سويًا طوال كل هذه المدة من قبل".

وتابع "عندما تنظر إلى الشراكات الهجومية الأخرى فإنها تعمل سويًا لمدة ثلاثة أعوام مثلًا، أما في ليفربول، امتد الأمر إلى أربع أو خمسة أعوام".

وأتم "ليفربول في حاجة إلى أن ينفصل الثلاثي في الصيف، وبحاجة إلى الاستثمار في هذا المركز أيضًا".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد ألمح إلى إمكانية الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني الموسم المقبل، كما فتح من قبل باب البقاء في أنفيلد حال الوصول إلى اتفاق مادي مرضي مع إدارة ليفربول.