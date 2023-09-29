بعد مطالبات إقالته .. جيسوس يسخر من منافسي الهلال ويخاطب الجماهير: سترددون اسمي قريبًا

تصريحات جورج جيسوس بعد ديربي الهلال والشباب

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أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن سعادته بالفوز على الشباب، والعودة إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال فاز (2-0) على الشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليرتقي إلى الصدارة بـ20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف".

واعتبر جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن الزعيم الهلالي، قدّم أفضل مستوى له في الموسم الرياضي الحالي، أمام الشباب.

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ووجه المدير الفني البرتغالي، رسالة إلى الجماهير الهلالية، بالتزامن مع مطالبات إقالته؛ بالقول: "في ولايتي الأولى مع الفريق، كنتم ترددون اسمي كثيرًا، وحاليًا لا تفعلون ذلك.. ربما ستفعلون قريبًا، مع تحسن الأداء".

وعن سوء الأداء في الفترة الماضية.. أرجع جورج جيسوس هذا الأمر، إلى قلة فترة الاستشفاء والإعداد بين المباريات؛ بسبب ضغط الروزنامة.

وفي نهاية حديثه.. سخر جيسوس، من الأندية المنافسة للهلال؛ قائلًا: "لا أرى أي فريقٍ آخر غير الزعيم، في صدارة دوري روشن السعودي".

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