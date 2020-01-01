مطاردة سعودية خيالية – لاعبان يتركان المباراة ويبحثان عن الانتقام من بعضهما

قصة أنهت مسيرة لاعب في صفوف الهلال السعودي.

كلاسيكو الاتحاد والهلال دائمًا ما يشهد أحداثًا ساخنة وقوية، ولم ولن ينساها أحد، في ظل القوة والشراسة في المنافسة على الألقاب بين الفريقين، خاصة وأنهما ينتميان لمدينتين مختلفتين.

الدوري السعودي منذ أن بدأ ويعرف بقوته، بين جميع الفرق التي تشارك فيه، والدليل على ذلك، عدم احتكار فرق معينة للقب، حيث يتنافس الجميع والأجدر دائمًا ما يرفع الكأس في النهاية.

لنعود إلى موسم 1980/1981، في مباراة كلاسيكو، جمعت بين الهلال والاتحاد في جدة، وكعادتها تلك المواجهة تشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين من أجل الظفر بالفوز والثلاث نقاط.

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الأمور بدأت عندما تدخل البرازيلي الشهير ريفالينو، لاعب الهلال وقتها، بشكل عنيف على صدر اللاعب عبد الله غراب، لاعب الاتحاد، ولكن الحكم فهد الدهمش "رحمه الله"، لم يحتسب شيئًا.

موقف الحكم استفز لاعبي الاتحاد، خاصة المدافع سعد بريك، الذي توعد لاعب الهلال، وفي أقرب فرصة توجه نحوه واحتك به بهدف إيذائه، وسط استمرار اللاعب دون أن يشعر أحد بشيء.

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ريفالينو أبدى غضبه الشديد من فعل بريك، ليقرر مطاردته "هذا وسط استمرار اللعب" داخل الملعب وخارجه، وعندما لاحظ الدهمش الأمر، أوقف اللعب وسط اندهاش كل من في الملعب لما يحدث من مطاردة تبدوا كوميدية بعض الشيء.

وتدخل مسؤولي ناديي الهلال والاتحاد لفض الاشتباك بينهما، ولكن الأمر لم ينتهي هنا.

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإبعاد ريفالينو من الملاعب السعودية، بسبب ما بدر منه خلال تلك المباراة.

وبعد مرور سنوات طويلة على تلك الواقعة، خرج سعد بريك بتصريحات صحفية، يؤكد خلالها أنه استخدم في تلك المباراة جميع وسائل الضرب ضد اللاعب البرازيلي، خاصة في مواقع حساسة، بهدف إخراجه من شعوره وتشتيت تركيزه، وهذا ما نجح فيه.