"مطاردة بالمرواحية" .. منزل نجم نيوكاسل يتعرض للسطو!

هزيمة مانشستر سيتي أنقذت نجم نيوكاسل وعائلته

استمر مسلسل عمليات السطو على منازل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تعرض منزل نجم جديد للسطو!

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تعرض منزل جويلنتون لاعب نيوكاسل الإنجليزي، لعملية سطو من جانب 3 رجال في منزله في داراس هول، بينما كان العقار خاليًا، لأنه كان في ملعب سان جيمس بارك.

وتواجد جويلنتونفي ملعب سان جيمس بارك، من أجل متابعة مباراة فريقه نيوكاسل ضد مانشستر سيتي، والتي خسر فيها الماكبايس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعدما تلقى النجم البرازيلي إشعارًا أمنيًا على هاتفة بأن المنزل تعرض لعملية سطو، قام بإبلاغ الشرطة على الفور، لتُرسل مروحية لمطاردة المتهمين، ولكنهم فروا من مكان الحادث.

وكشف متحدث باسم شرطة بورثمبريا عن تفاصيل ما حدث، حيث أكد على أن البلاغ مقدم قبل الساعة 7:30 مساء السبت، وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث، إلا أن المتورطين فروا من المكان".

نجم نيوكاسل لم يكن الأول الذي يتعرض للسطو بالدوري الإنجليزي، حيث سبقه منذ أيام جاك جريليش نجم مانشستر سيتي، حيث تمت سرقة مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني من جانب اللصوص.

وقبل جريليش؛ تعرض منزل النجم البلجيكي كيفين دي بروينه الذي تبلغ مساحته 70 فدنًا في بلجيكا للاقتحام في أوائل ديسمبر الماضي، خلال تواجده في السعودية لحضور كأس العالم للأندية رفقة فريقه.