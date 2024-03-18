"مضيعة للوقت" .. الخطر يلاحق برشلونة وتشافي قبل الكلاسيكو!

النادي الكتالوني قد يفقد مدربه في المباراة المصيرية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهدد في الوقت الحالي بفقدان مدربه تشافي هيرنانديز خلال مواجهة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن غياب تشافي سيكون بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي من المنتظر أن يتم إيقافه لمدة ثلاث مباريات محلية، مما يعني أنه لن يكون حاضرًا أمام الملكي.

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وسيتم إيقاف تشافي مباراتين على البطاقة الحمراء، بالإضافة إلى مباراة إضافية لتكرار إهانته للتحكيم.

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جدير بالذكر أن برشلونة قد قرر عدم تقديم استئناف على بطاقات تشافي، بحسب تعبير الصحيفة لأن النادي يرى ذلك "مضيعة للوقت".