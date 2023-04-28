مضطر للتضحية .. رامون دياز في حيرة بشأن الأجنبي الرابع في النهائي الآسيوي

أحمد رفعت
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دوري أبطال آسياالهلال vs أوراوا ريدزالهلالأوراوا ريدزدوري روشن السعودي

من اللاعب الذي سيضحي به دياز في النهائي الآسيوي؟

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أصبح المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لنادي الهلال، في حيرة كبيرة، بشأن الأجنبي الرابع في قائمة الفريق، بنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

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ويستضيف الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد الملك فهد الدولي "الدرة".

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن دياز سيحسم مساء الجمعة الأجانب الثلاثة في الفريق، بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الذي سيشارك بصفته لاعب آسيوي.

وأضافت الصحيفة أن دياز استقر على اختيار البيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيجالو بجانب جانج هيون سو، ويتبقى المقعد الرابع الذي يجعله يشعر بحيرة حاليًا.

ويفاضل دياز حاليًا بين المالي موسى ماريجا والبرازيلي ميشايل ديلجادو، من أجل اختيار أحدهما للتواجد في قائمة الأزرق، مما يجعل المدرب الأرجنتيني مُجبرًا على التضحية بأحدهما.

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