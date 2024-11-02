"لعب بيد مكسورة" .. مضحي الدوسري يستعيد ذكريات نهائي كأس الكؤوس الآسيوية ويكشف مفاجأة نصراوية!

ماذا حدث في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية؟

كشف مضحي الدوسري، حارس مرمى النصر السابق، عن كواليس مشاركته في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، حيث خاض مباراة النهائي رغم معاناته من كسر في يده.

وتوج النصر بلقب كأس الكؤوس الآسيوية، في موسم 1997-1998، بعد الفوز على سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي في النهائي، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بهدف نظيف أحرزه خريستو ستوشيكوف في الدقيقة التاسعة.

وذكر الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، عبر برنامج "جلسة نصر"، أن مضحي الدوسري شارك في نهائي كأس الكؤوس بيد مكسورة، ليكشف حارس النصر الأسبق، عن المزيد من الكواليس، قائلًا "كنا نعسكر في الشرقية، ومدربنا فيرنانديز جاءنا قبل آسيا، وصار حديث بيني وبينه، وأقول إن المدرب عندما يكون قريبًا من اللاعب، فإنه يعطي أكثر في الملعب، فسألنا المدرب: هل نقدر على تحقيق كأس آسيا، فأخبرته بأننا نستطيع".

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وكشف الدوسري عن مفاجأة أخرى، قائلًا "لعبنا كأس آسيا على مدار 9 شهور، ولم نحصل على رواتبنا، واللاعبون كان عندهم الشعار قبل كل شيء، ولم يصل الراتب إلى ملايين، فإن اللاعب إذا حصل على 100 ألف ريال، وكأنه نال مليونًا"، ليعلق العنزي بقوله إن أسطورة النصر ماجد عبد الله - في وقته - كان يحصل على السقف الأعلى للرواتب، بمبلغ 20 ألف ريال.

وتوج النصر بكأس الكؤوس الآسيوية، ثم كأس السوبر الآسيوي، لينال بطاقة المشاركة في بطولة العالم للأندية عام 2000، كأول نادٍ سعودي يشارك في الحدث العالمي، حيث لعب في المجموعة الأولى مع فرق ريال مدريد الإسباني، كورينثيانز البرازيلي، والرجاء الرياضي المغربي.