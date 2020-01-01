مصير موهبة ريال مدريد بيد لاعب برشلونة السابق

موهبة أخرى ملكية قد تغادر في يناير

يقترب براهيم دياز، لاعب ريال مدريد ، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في ظل عدم حصوله على دقائق لعب كافية.

ريال مدريد تعاقد مع دياز في يناير 2019 من مانشستر سيتي مقابل 19 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ ريال بيتيس يحاول التعاقد مع براهيم دياز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم حال قرر كريستيان تيلو مغادرة النادي.

وأوضحت أنّ الفريق الأندلسي يعرف أنّ ريال مدريد لن يتخلى عن دياز بشكل نهائي ولذلك يفكر في إعارته.

وكان رئيس نادي خيتافي قد على في وقت سابق رغبته في التعاقد مع الموهبة الشابة.

وأكد أن فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، لا يمتلك أي مشكلة في رحيل دياز ولكن بشرط موافقة اللاعب على الرحيل، لذلك ستكون العقبة الوحيدة في الصفقة هي موافقة اللاعب الشاب.

ووصل اللاعب الشاب إلى ريال مدريد في يناير الماضي، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يشارك اللاعب تحت قيادة زيدان هذا الموسم سوى في 4 مباريات بمجموع دقائق يبلغ 40 دقيقة، وهو وقت قصير للغاية لذلك يمكن أن يفكر اللاعب في الخروج من ريال مدريد للإعارة.

كان اللاعب قد صرح في وقت سابق أن سبب رحيله من السيتي إلى ريال مدريد هو الحصول على وقت أكثر في اللعب هذا الموسم ولكن هذا الأمر لم يحدث.