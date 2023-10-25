"مصير مانشستر سيتي اللعب في دوري الهواة الإنجليزي"!

أسطورة ليفربول يعلق على وضع مانشستر سيتي بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف..

رد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول بقوة على التقارير التي أفادت أنه يمكن خصم 12 نقطة من نادي إيفرتون، إذا ثبتت إدانته بارتكاب انتهاكات للوائح اللعب المالي النظيف.

وكشفت تقارير أن رابطة الدوري الإنجليزي أوصت بخصم ما يصل إلى 12 نقطة من رصيد إيفرتون، إذا وجدت لجنة مستقلة أن "التوفيز" مذنب بارتكاب مخالفات مالية.

وأثارت تلك التقارير رد فعل قويًا من كاراجر الذي تكهن بما قد تعنيه هذه العقوبة بالنسبة لنادي مانشستر سيتي، نظرًا لأن حامل لقب الدوري الإنجليزي قد اتُهم بأكثر من 100 مخالفة مالية خلال آخر 14 موسمًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب كاراجر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يريد الدوري الإنجليزي خصم 12 نقطة من إيفرتون مقابل انتهاك واحد، سينتهي الأمر بمانشستر سيتي في الدوري الوطني الشمالي - بطولة للهواة - إذا نجح الدوري الإنجليزي في تحقيق هدفه!".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأضاف: "كمية القصص التي ظهرت حول وضع إيفرتون لا تُصدق، لكن موقف مانشستر سيتي، الذي لديه 114 تهمة إضافية واستمر لفترة أطول، أصبح هادئًا للغاية".

من المتوقع اتخاذ قرار بشأن وضع إيفرتون في وقت لاحق من هذا العام، ولا شك أن أندية الدوري الإنجليزي ستراقب باهتمام لمعرفة ما إذا كان سيتم معاقبة الفريق الذي يتخذ من مدينة ليفربول مقرًا له.

وكان مانشستر سيتي قد أطلق دعوى قضائية ضد اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى معركة قانونية طويلة.