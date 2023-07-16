مصير عمر السومة ومفاجأة لن تسعد الجمهور .. الأهلي يذهب لمعسكر النمسا بقائمة "غير مرضية"!

33 لاعبًا في قائمة الأهلي خلال معسكر النمسا

أعلن الأهلي السعودي اليوم الأحد، قائمته التي ستشارك في معسكر الإعداد للموسم المقبل 2023-2024م، والذي ستستضيفه دولة النمسا خلال الأيام المقبلة.

قائمة الراقي ستطير للنمسا غدًا الإثنين، لتلحق بالهلال، الذي بدأ معسكره في البلد نفسها أيضًا قبل أيام.

وشهدت قائمة الفريق الجداوي استبعاد السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، ليتأكد رحيله بشكل رسمي، لكن في انتظار تحديد وجهته المقبلة، لإصدار بيان وداع له.

النقطة المضيئة في القائمة من بين اللاعبين الأجانب هي وجود المقدوني إزجيان إليوسكي؛ ظهير أيسر الفريق، العائد من إعارة في الدوري التركي، والذي يتمسك الجمهور ببقائه في ظل تقديمه أداء أكثر من رائع مع الفريق في الموسم قبل الماضي.

هذا بجانب وجود الجزائري رياض بودبوز، لاعب الوسط المتألق، الذي يرفض الجمهور التفريط به نهائيًا رغم الحديث عن صفقات عالمية منتظرة، لكن يبقى مكان الجزائري محفوظًا.

أما المفاجأة غير السارة فهي وجود الثنائي مودو بارو وماركوس أمارال في القائمة، في ظل عدم رضا الجماهير عليهما، فكتب أحدهم في التغريدات أسفل الإعلان عن القائمة: "أمارال وبارو هههههه طيب"، وعلق آخر: "يعني ماكو فكه من ذولا؟ ابو يابس، الحمد، هندي، أمارال ومودو بارو"، قبل أن يضيف ثالث: "أمارال وبارو لازم يتصرفون بدري".

يذكر أن معسكر الأهلي كان من المقرر أن يقام في سلوفينيا بناءً على تخطيط مجلس الإدارة السابق برئاسة وليد معاذ، لكن مع انتخاب مجلس خالد العيسى، تقرر تغيير الوجهة للنمسا، هو ما تسبب في تأخير انطلاق المعسكر على عكس بقية المنافسين.