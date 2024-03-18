"مصيره في أيدي الإدارة فقط" .. الاتحاد يرد على ضغوطات وكيل رومارينيو!

عقد روما مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ووكيله خرج بتصريحات استفزت المسؤولين بالأمس، فكيف جاء الرد؟

SHAHID

استفزت تصريحات وكيل البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ لاعب الاتحاد السعودي، الاتحاديين، خاصةً وأنه خرج بها في وقت حرج من الموسم!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكيل البرازيلي خرج أمس الإثنين، عبر صحيفة "الرياضية" مؤكدًا أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا لامتلاكه أكثر من عرض داخل السعودية وخارجها، لكنه لم يحدد وجهته بعد.

هذه التصريحات رد عليها مصدر في إدارة النادي الجداوي، إذ قال لصحيفة "الميدان الرياضي": "قرار رحيل روما سيُتخذ من قبل اللجنة الفنية بعد نهاية الموسم، مثل هذه الضغوطات من وكيله طبيعية، لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل الإدارة الرياضية فقط، وسيكون بنهاية الموسم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يذكر أن عقد روما مع العميد ينتهي بنهاية الموسم الجاري بالفعل، بل أنه كان مرشحًا للرحيل في الشتاء الماضي، لكن تم الاستقرار على استمراره في النهاية مع الاستغناء عن مواطنه إيجور كورونادو.

وشارك صاحب الـ33 عامًا في 32 مباراة مع النمور خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، محرزًا ثمانية أهداف وصانعًا لثلاثة آخرين.

SHAHID