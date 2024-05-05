مصير اللاعب السعودي إلى أين؟ .. اتحاد الكرة يكشف سر تقليص قوائم أندية دوري روشن

إبراهيم القاسم يعلق على تقليص قوائم أندية دوري روشن وإلغاء الدوري الرديف..

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كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن السر وراء تقليص قوائم أندية دوري روشن للمحترفين، في الموسم المقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا، في ظل قرار زيادة عدد الأجانب، وكيف يساهم هذا القرار في تطوير منظومة المنتخب السعودي بمختلف فئاته السنية.

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وأعلن الاتحاد السعودي عن تقليص قائمة الفريق الأول في أندية روشن السعودية للمحترفين من 30 إلى 25 لاعبًا، مع إيقاف الدوري الرديف بنهاية الموسم الحالي، فضلًا عن زيادة أعداد اللاعبين المحترفين غير السعوديين إلى 10 أجانب في كل فريق، على أن يكون اثنان من اللاعبين الأجانب من مواليد 2003 فما فوق.

وقال القاسم، عبر المؤتمر الدوري للرياضة السعودية، إن الدوري الرديف كان مجرد تجربة لزيادة دقائق اللعب، للاعبين السعوديين، بحكم الحاجة لزيادة عدد الدقائق قبل بطولات معينة، ولكنها قد لا تكون التجربة المثلى.

وأضاف "قررنا تقليص عدد اللاعبين في قوائم الأندية، وهو الأمر السائد في مختلف الدوريات العالمية، والتي يتراوح فيها عدد اللاعبين في القوائم بين 22 و25 لاعبًا؛ لأن زيادة القائمة يعرض اللاعبين لعدم المشاركة، فماذا يكون مصير باقي اللاعبين في قائمة الثلاثين، أو الـ35 للأندية المشاركة في الدوري الرديف. تقليص القائمة يتيح للاعبين السعوديين بالمشاركة طوال الموسم، ولغير المشاركين بالانتقال إلى أندية أخرى".

وتحدث القاسم عن خطة اتحاد القدم لتطوير المنتخبات السعودية، حيث وضع الاتحاد، تصنيف فيفا العالمي، ضمن معايير تقييم المنتخب الأول، والتي تقدم من المركز 98 في عام 2015، إلى 53 في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى أفضل 20 منتخبًا على مستوى العالم، خلال عام 2034.

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وذكر القاسم أن الاتحاد السعودي يمتلك 5 منتخبات مثل أي اتحاد في العالم، وهم المنتخب الأول وتحت 23 و20 و17 و15 عامًا، فيما تم استحداث منتخبات لكل سنة عمرية، وهم منتخبات تحت 21 و19 و18 و16 و14 سنة، فضلًا عن 7 منتخبات إقليمية تتراوح أعمار لاعبيها بين 11 و13 عامًا.

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