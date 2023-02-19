مصنع راؤول جونزاليس يرحب بكم .. ألفارو رودريجيز بديل كريم بنزيما ونجم ريال مدريد الجديد

ريال مدريد يجد وريث كريم بنزيما في مصنع راؤول جونزاليس

8 دقائق فقط كانت كفيلة ليخطف الأوروجوياني ألفارو رودريجيز، لاعب ريال مدريد الشاب، الأنظار وتأكيد كلام المدرب كارلو أنشيلوتي عن صاحب الأداء المختلف.

حل رودريجيز بديلًا في الدقيقة 88 بمباراة أوساسونا وريال مدريد في مشاركته الأولى مع الفريق بعدما جلس سابقًا على دكة البدلاء.

خلال 8 دقائق، باحتساب الوقت بدل الضائع، صنع الشاب هدف فريقه الثاني وصنع هدفًا آخر لزميله فينيسيوس لكن الحكم لم يحتسبه.

نال اللاعب الشاب ثناءًا من مدربه عقب الفوز على أوساسونا بهدفين في الدوري الإسباني: "لديه إمكانيات كثيرة؛ طويل ويتحكم في الكرة ويلعب برأسه جيدًا. سيفيدنا هذا الموسم واثق من ذلك. سأتحدث من راؤول إن كان يمكنه لعب دقائق أكثر معنا. قد يلعب غدًا مع الكاستيا".

من نجم ريال مدريد القادم من مصنع راؤول؟

ألفارو دانييل رودريجيز مونيز من مواليد 14 يوليو 2004، والده هو "كوكيتو" رودريجيز لاعب أوروجوياني سابق.

المهاجم الأوروجوياني الشاب واحد من خريجي أكاديمية ريال مدريد الذين تدربوا تحت قيادة مهاجم ريال مدريد الأسطوري راؤول جونزاليس، مدرب الأكاديمية، الذي أصقل موهبته.

يدين ألفارو وعائلته بكثير من الفضل لراؤول فوالده تحدث لصحيفة ماركا وقال: "ابني يدين بالفضل لراؤول فيما سيصل إليه. ينصحه كل يوم ويبقيه على أرض الواقع إن شاهد منه غرورًا. أود معانقته- راؤول- حينما سأذهب لمدريد".

ساهم راؤول هداف ريال مدريد السابق في تحويل ألفارو من الجناح الأيسر للهجوم ليجعل منه مهاجمًا فتاكًا بسرعته وطوله وغزارته التهديفية.

توهج في أمريكا الجنوبية

برزت موهبة المهاجم الشاب في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة التي لعبت هذا الشهر. ألفارو سجل 5 أهداف في 6 مباريات لعبهم مع منتخب بلاده في البطولة التي تأهلت من خلالها أوروجواي لكأس العالم تحت 20 سنة.

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت فألفارو لعب مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة 4 مباريات في 2022 وسجل هدفًا في شباك المغرب.

مؤهلات إل تورو

يُلقب ألفارو بـ "إل تورو" وأطلق عليه هذا اللقب نظرًا لحجمه وقوته البدنية. ويعتبرونه مستقبل هجوم ريال مدريد ووريث رقم 9 من كريم بنزيما نظرًا لما يقدمه من مستوى.

ألفارو أطول من كريم بـ 8 سم، فالمهاجم الشاب يبلغ طوله 1.93سم ويلعب في مركز المهاجم والجناح، لكن راؤول كان يشركه أكثر في مركز قلب الهجوم بل هو من حوله إليه.

قدم ألفارو اليسرى هي مكمن خطورته وقوته التهديفية ويقولون إنها تساوي ذهبًا؛ فهل تساعد ريال مدريد وتكون مصدر سعادة لجماهير المرينجي؟ الأيام وحدها ستُجيب.