الحكم رد عليه .. مصعب الجوير ينفعل على عبد الله الحربي بعد حرمان الشباب من نقاط الأخدود

قرارات الحكم أثارت غضب لاعبي الشباب..

شهدت مباراة الشباب والأخدود، اعتراضات شديدة اللهجة على قرارات الحكم عبد الله الحربي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وكانت اللقطة في الدقيقة 85، حيث وقع مدافع الأخدود، نايف عسيري، في خطأ لمسة يد، أثناء محاولة إبعاد تمريرة عرضية، برأسه، قبل أن تصطدم الكرة بيده ويتغير مسارها داخل منطقة الجزاء، ليطالب اللاعبون باحتساب ركلة جزاء، وكذلك المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا، فيما قرر الحكم عدم احتساب الركلة بعد التواصل مع غرفة الفيديو.

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وسجل مصعب الجوير هدفًا أيضًا لصالح الشباب خلال مواجهة الأخدود، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن مصعب الجوير، لاعب وسط الشباب، وجه هجومًا على الحكم عبد الله الحربي، بعد نهاية اللقاء، ليعلق الحكم عليه قائلًا "روح شوف القانون ثم تكلم".

في المقابل، لم يتحدث بيريرا عن تلك اللقطة، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث اكتفى بالقول إن فريقه كان يطمح للنقاط الثلاث، ولكنه لم يتمكن من التسجيل، بعدما واجه فريقًا قويًا على أرضه وبين جماهيره، بما يملكه الأخدود أيضًا، من لاعبي ذوي مهارات فردية عالية، وتميز في الالتحامات، معربًا عن تمنياته باسترجاع اللاعبين المصابين، خاصة بعدما عانى الفريق هجوميًا في غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله والبلجيكي يانيك كاراسكو.

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ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.