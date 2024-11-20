أحدهما من إيطاليا .. الهلال يرفض عرضين أوربيين لضم مصعب الجوير!

الهلال يرفض التخلي عن نجمه

رفض نادي الهلال التخلي عن لاعبه مصعب الجوير الذي يلعب حاليًا في صفوف الشباب على سبيل الإعارة، بعد تلقيه عرضين خلال الوقت الحالي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الجوير تلقى عرضين أوروبيين أحدهما من فريق إيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن الهلال تمسك باستمرار الجوير في صفوفه، بعد تألقه مع الشباب والمنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.

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وعلق ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي على الأمر قائلًا: "أريد أن أوضح أننا لسنا معتادين على التعليق على مثل هذه الأمور بشكل شخصي، وتعليقاتنا تصدر من خلال القنوات الرسمية وحسابات النادي".

ولعب مصعب الجوير مع الشباب الموسم الحالي في 10 مباريات بجميع البطولات، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين، ليبلغ إجمالي مساهماته إلى 6 مساهمات تهديفية.