مصطفى محمد يفسر طريقة احتفاله ويكشف عن لقبه المفضل

مصطفى محمد يتحدث عن تألقه مع جلطة سراي التركي

فسر مصطفى محمد، مهاجم فريق جلطة سراي التركي، طريقة احتفاله بالأهداف مع فريقه، متحدثًا عن انتصار فريقه على حساب لإيرزوروم ضمن منافسات الدوري التركي.

مصطفى محمد سجل هدفين لفريقه جلطة سراي، في مرمى إيرزوروم، ليقود جلطة لتحقيق الفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

مصطفى محمد قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية عقب المباراة: "أحب احتفال القوس والسهم، لأنه يخص عائلتي".

تصريح مصطفى محمد قد يكون قاصدًا به نادي الزمالك، والذي لعب في صفوفه، قبل الانتقال إلى جلطة سراي، حيث يحمل شعار القلعة البيضاء القوس والسهم.

المهاجم المصري تابع: "لقبي المفضل هو الأناكوندا، فأنا أحب أن يطلق علي هذا اللقب دائمًا".

واختتم مصطفى محمد تصريحاته قائلًا: "أوجه التهنئة للجميع في جلطة سراي على هذا الفوز المهم والأداء الجيد، لأنه كان مهم جدًا بالنسبة لنا، وتسجيل الأهداف أمر مهم بالنسبة لي، ولكن الأهم هو الفوز بكل تأكيد".

مصطفى محمد يسجل هدفين ويواصل الإبهار ويبقي جلطة سراي بصدارة الدوري

وبذلك يرفع مصطفى محمد رصيده إلى 5 أهداف بالدوري التركي خلال 5 مباريات، بينما استطاع أن يسجل 6 أهداف رفقة جلطة سراي في مختلف البطولات خلال 6 مباريات.