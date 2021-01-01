مصطفى محمد: ما فعله فاتح تريم معي لا يصدق

مهاجم الزمالك السابق متعطش للبطولات مع جلطة سراي

أكد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي الجديد، أنه متعطش لتحقيق البطولات مع فريقه، مشيدًا بدور فاتح تريم؛ المدير الفني للفريق، معه.

مصطفى شارك لمدة 45 دقيقة بالأمس خلال لقاء الأحمر والأصفر أمام باشاك شهير، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي فازت به كتيبة تريم، بثلاثية نظيفة، سجل منها المحترف المصري هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 2+90.

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وقال مصطفى، خلال تصريحات نقلها موقع " Fotospor" التركي: "تدربت مع الفريق مرة واحدة فقط، لذلك لم أكن جاهزًا بشكل كامل، وأعتقد أن هذا كان واضحًا للجماهير".

وأضاف: "متعطش للمزيد، أريد أن أنجح وأحقق الانتصارات ونحصد لقب الدوري في النهاية".

المحترف المصري اختتم: "فاتح تريم منحني دفعة معنوية كبيرة وحفزني بطريقة لا تصدق من أول يوم لي هنا".

يذكر أن مصطفى محمد وصل إلى تركيا في 31 يناير الماضي، وخاض أول مران له في اليوم التالي، ليندمج سريعًا بالفريق، ويشارك في أول مباراة بعد 48 ساعة فقط من انضمامه.

ويأتي انتقال المهاجم المصري لجلطة سراي على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.