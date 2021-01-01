مصر وكينيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة مصر وكينيا في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

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كينيا 1 × 1 مصر

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب المصري إلى بطولة أمم أفريقيا

85 منتخب مصر يفشل في صناعة أي فرص محققة للتهديف على الرغم من أن المنتخب الكيني يلعب منقوص العدد

75 الإثارة تستمر في المباراة، بحصول مدافع المنتخب الكيني على طرد مباشر بعد أن قام بضرب مصطفى محمد بدون كرة

74 أوووووووووووووووووووه دفاع منتخب مصر يشتت الكرة من أمام أولونجا الذي كان منفردًا بالشناوي، وسط مطالبات من منتخب كينيا بالحصول على ركلة جزاء

67 منتخب كينيا أفضل بمراحل من مصر منذ أن سجل محمد قفشة الهدف الأول في المباراة

63 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبدلله حسن يسجل هدف التعادل المستحق تمامًا لمنتخب كينيا بعد ارتباك كبير داخل منطقة الجزاء وفشل في تشتيت الكرة

63 عرضية من أولونجا ولكن دفاع منتخب مصر يشتتها لضربة ركنية

62 تبديلان لمنتخب مصر بخروج تريزيجيه وطارق حامد ودخول محمد شريف وعمر السولية

60 عرضية أخرى من الجهة اليسرى لمنتخب كينيا تصل إلى عبدلله حسن الخالي تمامًا من الرقابة ويلعبها برأسه ولكنها تعلو المرمى

57 تصوووويبة خطيرة من منتخب كينيا وتمر بسلام على المنتخب المصري

54 تعطل اللعب بعد تعرض محمد الشناوي للإصابة

50 أووووووووه تمريرة ممتازة من صلاح تضع مصطفى محمد أمام المرمى، ولكن حارس مرمى كينيا يخرج من مرماه ويتصدى لفرصة هدف محقق

47 الشناوي يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة لمنتخب كينيا على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بصعوبة بهدف نظيف سجله قفشة

46 عرضية من تريزيجيه ولكنها سيئة وتخرج إلى ضربة مرمى لمنتخب كينيا

45 عررررضية أخرى من الجهة اليسرى لمنتخب كينيا ورأسية من أولونجا ولكنها عالية عن المرمى

40 هدف لمنتخب كينيا ولكن تم إلغائه بداعي وجود لمسة يد! لازالت النتيجة تقدم منتخب مصر بهدف نظيف

38 تسديدة أخرى لمنتخب كينيا من خارج منطقة الجزاء ولكنها ضعيفة في يد الشناوي

31 عرررضية من تريزيجيه إلى صلاح ولكن الكرة تطول على نجم ليفربول وتخرج إلى رمية تماس لمنتخب كينيا

29 أووووووه الونش كاد أن يسجل هدف عكسي في محاولة لتشتيت رمية تماس، المنتخب الكيني يلعب رميات التماس بشكل بارع وخطير للغاية

24 تسديدة قووووووووووووية من خارج منطقة الجزاء من منتخب كينيا ولكن الشناوي يتصدى للكرة على مرتين

20 ارتباك داخل منطقة جزاء كينيا، الكرة تصل لحمدي فتحي الذي يسدد ولكن الدفاع يتصدى لها ويشتتها

15 تدخل عنيف من طارق حامد على لاعب كينيا والحكم يقوم بتحذيره شفهيًا

13 عررضية أخرى من الجهة اليسرى للمنتخب الكيني، الكرة تصل إلى أولونجا الذي يحاول أن يلعبها ولكنها تطول وتخرج لضربة مرمى

11 ضربة ركنية لمنتخب كينيا، ورأسية ولكنها عالية جدًا عن مرمى المنتخب المصري

10 عررررضية من الجهة اليسرى للمنتخب الكيني ولكن الونش يشتتها لضربة ركنية

7 أووووووووووه المنتخب الكيني يهدر فرصة خطيرة للتعادل، ضغط رائع على وسط الملعب ومرتدة عكسية تصل إلى أولونجا الذي يسددها ولكن الشناوي يمسك بالكرة

5 المنتخب الكيني يحاول الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، هجمة خطيرة تصل لمنطقة الجزاء ولكن لمسة يد تنقذ الموقف لدفاع مصر

2 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب مصر يسجل الهدف الأول مبكرًا عن طريق قفشة، كعب رائع من صلاح لهاني الذي يلعبها لمصطفى الذي يقوم بتفويتها لقفشة الذي يسددها بقوة في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل مصر

يبدأ المدرب حسام البدري بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



الشناوي

أحمد أيمن منصور - حجازي - الونش - محمد هاني

طارق حامد - حمدي فتحي

تريزيجيه - قفشة - صلاح

مصطفى محمد

يُذكر أن تعادل منتخب جزر القمر بتعادله مع توجو تأهل رسميًا لأن الفارق بينه وبين كينيا أصبح يساوي 6 نقاط، مع تفوق جزر القمر في المواجهات المباشرة، لذا فأن الأمل الوحيد لكينيا هو الفوز في الجولتين المقبلتين وخسارة مصر فيهما.

يملك الفراعنة فرصة ثمينة لتصدر المجموعة بعد أن تعادل منتخب جزر القمر مع توجو على ملعبه سلبيًا بدون أهداف ليرتفع رصيده إلى تسع نقاط، في حين أن زعيم أفريقيا لديه 8 نقاط وفي حال الفوز في مباراة اليوم سينفرد بالصدارة برصيد 11 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مصر ضد كينيا والتي ستقام على ملعب نيابو الوطني ، وذلك في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.