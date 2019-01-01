الاعتذارات تتواصل - الشناوي: يعلم الله أنني بذلت أقصى جهدي

بعد محمد صلاح وعلي غزال - محمد الشناوي يوجه رسالة للجماهير هو الآخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل لاعبو منتخب مصر تقديم اعتذاراتهم للجماهير عقب وادع كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث قدم محمد الشناوي؛ حارس المرمى، وعدًا للجماهير بالتعلم من الأخطاء والعودة في النسخة المقبلة.

الفراعنة حققوا المفاجأة بوداع مبكر للكان من دور الـ16 بعدما تلقوا الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

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وكتب الشناوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أريد أن اعتذر لكل الجمهور الذي شجعنا ووقف في ظهرنا سواء في المدرجات أو البيوت أو الشوارع".

وأضاف: "أحلى ما في كرة القدم هي فرحتكم بنا، وعندما لا نقدر أن نحقق السعادة لكم، يكون هذا صعب علينا للغاية".

حارس الفراعنة تابع: "ربنا شاهد أنني بذلت أقصى جهدي في كل مباراة حتى لا تذهبوا لبيوتكم حزانى، وحتى نقدم صورة مشرفة لبلدنا وكرة ممتعة".

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واختتم: "الاعتذار لن يكون كافيًا، لكن هذا ما يمكننا أن نقدمه حاليًا مع وعد بأن نتعلم من كل خطأ مررنا به، ونعود لكم البطولة المقبلة جديرين بجمهور عظيم مثلكم".

يذكر أن الإخفاق أطاح بالجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وكذلك الإداري بالكامل، بقرار من هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، الذي تقدم باستقالته بعدها.

وطالب أبو ريدة أعضاء مجلسه بالتقدم باستقالاتهم وهو ما استجاب له معظمهم باستثناء الثلاثي مجدي عبد الغني وكرم كردي وثروت سويلم.