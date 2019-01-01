عبد الحفيظ للرباعي الدولي: فعلتوا مع عليكم ويجب النظر إلى الأمام

حالة من الحزن تسيطر على لاعبي مصر والشارع الكروي في بلاد الفراعنة بعد الوداع المخزي للبطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على التواصل مع رباعي الفريق الدولي؛ أيمن أشرف ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد الشناوي، للتخفيف عنهم بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الرباعي قدم أقصى ما لديه مع المنتخب للمنافسة على اللقب، والجميع كان يتمنى أن تتوج مصر باللقب، لكن التوفيق لم يحالفهم".

وأضاف: "تواصلت مع اللاعبين الأربعة لحثهم على ضرورة تجاوز هذه المرحلة سريعًا، لأن كرة القدم تشهد دائمًا مواقف صعبة، يجب على اللاعب تجاوزها بسرعة والنظر إلى الأمام، والسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات".

الاعتذارات تتواصل - الشناوي: يعلم الله أنني بذلت أقصى جهدي

واختتم عبد الحفيظ مؤكدًا أنه سيعقد جلسة مع الرباعي، للتأكيد على هذا المعنى وتأهيلهم نفسيًا بسرعة، من أجل الاستعداد بقوة للمرحلة الحالية المهمة.

في الإطار نفسه، كلف مدير الكرة، سمير عدلي؛ المدير الإداري للفريق، بسرعة إنهاء ترتيبات سفر الرباعي الدولي إلى إسبانيا، لحضور المعسكر الإعداد مع زملائهم.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرًا في مدينة اليكانتي الإسبانية، يستمر حتى 16 من يوليو الجاري، قبل العودة لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين، بفارق ست نقاط عن منافسه الزمالك، والذي يتبقى له ثلاث مباريات.