مصر ضد نيجيريا: مباشر لحظة بلحظة

مصر × نيجيريا

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انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش الاعتماد على طريقة لعب 3/4/3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أحمد الشناوي

أحمد فتوح - محمود حجازي - محمود الونش - أكرم توفيق

حمدي فتحي - محمد النني - محمود تريزيجيه

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل نيجيريا:

قرر أوجوستين إيجوافون اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

مادوكا أوكوي

زيدو سانوسي - كينيث أوميرو - وليام إيكونج - زيدو سانوسي

موسى سيمون - ويلفريد نديدي - جو أريبو - صامويل تشوكويزي

كيليتشي إيناتشو - تايوو أويني

يسعى المنتخب المصري بقيادة صلاح لبداية قوية أمام النسور النيجيرية التي تمتلك كتيبة من المحترفين في أفضل الأندية الأوروبية، في لقاء يُعتبر بمثابة نهائي مبكر، لمن ستكون الغلبة؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب رومدي اديجا.