مصر ضد غينيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة مصر ضد غينيا في لقاء الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج

مصر 0×0 غينيا

مباشر، لحظة بلحظة



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75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

66' سيطرة سلبية من لاعبي المنتخب المصري.

57' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الطرفين.

49' أوووووووه أخطر فرص المباراة، ركلة حرة مباشرة للمنتخب المصري، لعبها محمد صلاح وارتدت من الحارس إلى حمدي فتحي الذي سددها بقوة ولكن الدفاع يبعدها في الوقت المناسب.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مصر وغينيا.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

39' سيطرة من لاعبي الفراعنة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف.

30' نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر.

25' ركلة حرة مباشرة للمنتخب المصري، لعبها محمد صلاح ولكنها ترتطم في الحائط البشري ولكن تخرج إلى ركنية.

18' سيطرة من لاعبي الفراعنة بحثًا عن هدف التقدم.

15' مرور ربع ساعة من مجريات المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

8' أووووووووووه تسديدة مباغتة من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن بقليل..

4' التهديد الأول في المباراة لصالح الفراعنة، تسديدة من أحمد سيد زيزو ولكنها تمر أعلى القائم.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تبديل اضطراري في صفوف الفراعنة، قبل اللقاء خروج تريزيجيه ومشاركة أحمد سيد زيزو، بسبب الإصابة.

تشكيل مصر:

قرر المدرب إيهاب جلال، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

عمر جابر – محمود الونش – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

إمام عاشور - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

ووضعت القرعة منتخب مصر، في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي سيطمح إلى تقديم اوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرض الجمهور المصري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، سيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.