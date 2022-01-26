مصر ضد ساحل العاج: مباشر لحظة بلحظة

مصر 0 × 0 ساحل العاج

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بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

104' أووووووووووووه خطيرة لكوت ديفوار، ركنية، خروج خاطئ من أبو جبل، ديلي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر فوق العارضة

103' أوووووووووه تسديدة خطيررررررررة من سنجاري لاعب كوت ديفوار، ولكن أبو جبل يتألق ويتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

100' زاها يسقط متألمًا للإصابة بعد تدخل قوي من عمر كمال

97' تسديدة قوووووية من زيزو ولكن علي بدرة يتصدى للكرة، قبل أن يشتتها دفاع كوت ديفوار

92' أوووووووووه شريف كاد أن يسجل الهدف الأول! عررررضية رائعة من زيزو تصل إلى حجازي على القائم البعيد، يمهد الكرة إلى شريف الذي يسددها برأسه ولكنها تعلو العارضة

90' أووووووه خطيررررررة لمصر، عررررضية من تريزيجيه يشتتها كونان قبل أن تصل إلى صلاح

بداية الشوط الإضافي الأول

تبديل لمنتخب مصر قبل بداية الشوط الإضافي الأول بدخول محمد شريف بدلًا من مصطفى محمد

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين منتخبي مصر وكوت ديفوار

90' +2 بطاقة صفراء لأحمد سيد زيزو بعد تدخل قوي على لاعب كوت ديفوار

87' تبديل اضطراري لمنتخب مصر بخروج الشناوي للإصابة ودخول أبو جبل

الشناوي يسقط على أرض الملعب بعد التحام مع محمد عبد المنعم، ويطالب بتغييره

84' أوووووووووووووه الشناوي يتصدى لتسديدة خطيرررة من ويلفريد زاها، ويشتت الكرة على مرتين

83' تبديل مصري بخروج حمدي فتحي ودخول زيزو

82' تعطل اللعب لسقوط بايلي للإصابة

حمدي فتحي يسقط متألمًا للإصابة والجهاز الطبي يطالب بتغييره

77' تسديدة أخرى من بيبي من على حدود منطقة الجزاء ولكن الشناوي يمسك بالكرة

75' تسديدة قووووووية من بيبي ولكن الشناوي يمسك بالكرة

72' أوووووووووووه ماذا أهدرت يا تريزيجيه! تمريرات متبادلة رائعة، الكرة تصل إليه أمام المرمى ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

70' تبديلين لكوت ديفوار بخروج سيري وجراديل، ودخول زاها وبوجا

70' تبديل أول لمنتخب مصر بخروج مرموش ودخول تريزيجيه

69' أوووووووووووووووووووه الشناوي يتألق ويتصدى لرأسية خطيرررررررة ويشتت الكرة بأطراف أصابعه لركنية جديدة

68' أوووووووووووه حجازي يتألق ويشتت كرة في منتهى الخطورة، تسديدة تعثر فيها أحد لاعبي كوت ديفوار، ولكن هالر يجدها أمامه أمام المرمى، ولكن حجازي يتدخل ببراعة في الوقت المناسب

62' المنتخب المصري يواصل إهدار الفرص! تسديدة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة بجوار القائم

57' تعطل اللعب لسقوط مصطفى محمد بعد التحام قوي مع ديلي مدافع كوت ديفوار

52' أووووووووووووه بدرة يتصدى لفرصة خطيررررة، عرررضية من النني تصطدم بسيمون ديلي، تغير إتجاهها وتذهب قوية ناحية مرمى كوت ديفوار، ولكن بدرة يتصدى لها لضربة ركنية

51' أووووووووووووووووووووه السولية يهدر فرصة الهدف الأول للمنتخب المصري، تمريرة رائعة لصلاح في المساحة الخالية، وتمريرة راااائعة إلى السولية أمام المرمى ولكن تسديدته تعلو العارضة

49' عرررضية رائعة تصل إلى مرموش الذي يمهد الكرة للسولية، عرررضية ولكن دفاع المنتخب الإيفواري يشتت الكرة

47' تمريررة من صلاح ولكن دفاع كوت ديفوار يشتت الكرة قبل أن تصل إلى مصطفى محمد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مصر وكوت ديفوار

45' تسديدة قوووية ومباغتة من هالر من على حدود منطقة الجزاء ولكن الشناوي يتصدى للكرة على مرتين

39' كرة طووولية لمصطفى محمد الذي يسيطر على الكرة ويمررها إلى النني الذي يعيدها له سريعًا، ولكن مصطفى يسدد برعونة كبيرة

38' أوووه الشناوي ينقذ فرصة هدف محقق لكوت ديفوار، عرررضية رائعة إلى سنجاري الذي تمركز بشكل رائع، يلعب كرة مقصية ولكن حارس الفراعنة يتصدى لها

36' عرررررررضية قوووية من صلاح، الكرة تخدع الجميع وتذهب بإتجاه المرمى، ولكن علي بدرة يقظ، يُشتت الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

35' أووووووووووووه خطيرررة للفراعنة، صلاح يمرر كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذي يسددها بقووة ولكن علي بدرة يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

29' تبديل اضطراري لمنتخب كوت ديفوار بخروج فرانك كيسي ودخول سيري داي

27' ركلة حرة مباشرة لكوت ديفوار، يسددها جرادل، تغير إتجاهها بعد اصطدامها بإحدى اللاعبين ولكن الكرة تصل سهلة للشناوي

25' تسديدة بعيدة المدى من عمر كمال ولكن الكرة تصل سهلة إلى حارس كوت ديفوار علي بدرة

22' تعطل اللعب لعلاج أحد لاعبي كوت ديفوار وهو فرانك كيسي

20' أووووووووووووه خطيررررررررررررة لمصر، تسديدة رائعة من صلاح، يتصدى لها بدرة ويُخرجها لضربة ركنية

16' أووووووووووووووه خطيرررررررررة للمنتخب المصري، تسديدة قوووووية ورائعة من مرموش ولكن الكرة تصطدم بالعارضة

15' خطأ لمنتخب مصر، بعد أن قام أورييه بعرقلة فتوح

13' سيطرة واستحواذ من المنتخب الإيفواري، الفراعنة يلعبون على المرتدات

الحكم منح البطاقة الصفراء للمدافع بايلي بدلًا من ديلي

8' بطاقة صفراء للمدافع الإيفواري سيمون ديلي بعد تدخل قوي على مصطفى محمد

5' أورييه يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع مرموش، ولكن حكم المباراة يقرر احتساب ضربة مرمى

4' جرادل يراوغ ويسدد ولكن دفاع المنتخب المصري يعترض تسديدته

2' محاولة أولى في المباراة من ساحل العاج، حجازي يشتت الكرة، تصل إلى كيسيه الذي يسدد كرة قوووووية ولكنها تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

تشكيل ساحل العاج:

قرر باتريس بوميل اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

بدرة علي

غيسلان كونان - سيمون ديلي - إيريك بايلي - سيرجي أورييه

فرانك كيسيه - جان سيري - إبراهيم سنجاري

نيكولاس بيبي - سباستيان هالر - ماكس جرادل

تأهل الفراعنة لدور ثمن النهائي عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بعد خسارة من نيجيريا وفوزين على غينيا بيساو والسودان، بينما احتل ساحل العاج صدارة مجموعته بمجموع 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد ساحل العاج، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب جابوما.