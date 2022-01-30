مصر ضد المغرب: مباشر لحظة بلحظة

مصر 1×1 المغرب

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80' أوووووووووووه العاااااارضة تحرم المنتخب المغربي من الهدف الثاني، رأسية قووية من أكرد، أبو جبل يتصدى للكرة وتصطدم بالعارضة

تبديل لمصر بخروج مرموش ودخول زيزو

79' بطاقة صفراء لأيمن أشرف بعد تدخله على منير الحدادي

78' بطاقة صفراء لكلا من مصطفى محمد وأشرف حكيمي

مشادة كبيرة بين لاعبي مصر والمغرب بسبب تدخل قوي من مصطفى محمد على حكيمي

75' ضربة حرة مباشرة للمغرب.. الحدادي يسدد الكرة قوووية ولكن أبو جيل يتصدى لها

67' تمريرة رائعة من إمرابط إلى النصيري الذي يحاول تسديد الكرة ولكنها تمر من أمامه وتخرج ضربة مرمى

65' تبديل للمنتخب المغربي بخروج بوفال ودخول رحيمي

64' تسديدة من يوسف النصيري ولكن الكرة تصل سهلة في يد أبو جبل

63' ضربة حرة غير مباشرة للمنتخب المغربي، الكرة تصل إلى نايف أكرد الذي يسددها برأسه قووية ولكنها تعلو العارضة

61' أووووووووووووه مرموش كان بإمكانه الانفراد بالمرمى ولكن سايس يشتت الكرة ببراعة في الثواني الأخيرة

57' عرررررضية خطيرررة من حكيمي ولكن أيمن أشرف يشتت الكرة لركنية

54' صلاح يمرر إلى تريزيجيه الذي يسدد ولكن دفاع المنتخب المغربي يعترض الكرة

52' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لمنتخب مصر، ركنية ينفذها مرموش، محمد عبد المنعم يسددها برأسه، بونو يتصدى لها، ترتد لصلاح الذي يسددها في المرمى

49' عررررررضية من مرموش ولكن دفاع المنتخب المغربي يشتت الكرة لركنية

48' أووووووووووه خطيرررررة لمنتخب مصر، صلاح يحتفظ بالكرة تحت ضغط بشكل رائع، يمرر إلى تريزيجيه الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

تبديل لمننخب مصر قبل بداية الشوط الثاني بدخول تريزيجيه

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب على مصر بهدف نظيف سجله بوفال من ركلة جزاء

43' سقوط أحمد حجازي للإصابة بعد تدخل قوي مع النصيري

35' عررررضية من مرموش ولكن ماسينا يشتت الكرة لركنية

33' بطاقة صفراء للاعب سليم أملاح بعد تدخل قوي على عمر كمال

32' حكيمي يسدد الضربة الكرة المباشرة ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

29' خطأ لمنتخب المغرب من على حدود منطقة الجزاء

25' بطاقة صفراء لعمر كمال بعد عرقلة سفيان بوفال

24' ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب المصري، الدفاع المغربي يشتت الكرة وتصل إلى محمد عبد المنعم الذي يسدد كرة قووووووية ولكن بونو يتصدى لها

21' تسديدة من مصطفى محمد ولكن الكرة بعيدة عن مرمى ياسين بونو

19' تسديدة قوووووووية من أيمن أشرف ولكن ياسين بونو يتصدى للكرة

16' خطأ لمنتخب مصر بعد عرقلة محمد صلاح

14' تعطل اللعب لعلاج السولية

11' تسديدة قووووية من سليم أملاح ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

8' ركنية للمنتخب المصري، ولكن ياسين بونو يخرج من مرماه ويشتت الكرة

5' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول بوفال يحرز الهدف الأول للمنتخب المغربي من ركلة جزاء، سددها بقوة على يسار أبو جبل

ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااء للمنتخب المغربي، الحكم يقرر احتسابها بعد أن راجع اللعبة عبر تقنية الفار

الحكم سيراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو

2' أوووووووووه حكيمي يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من أيمن أشرف، ومطالبات باحتساب ركلة جزاء للمغرب

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

آدم ماسينا - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

سليم أملاح - سفيان إمرابط - أيمن برقوق

منير الحدادي - يوسف النصيري - سفيان بوفال

تشكيل مصر:

قرر كارلوس كيروش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمرو كمال

عمرو السولية - أيمن أشرف - محمد النني

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تأهل منتخب المغرب لهذا الدور بعد أن نجح في قلب الطاولة على مالاوي والفوز بهدفين لهدف، في حين أن الفراعنة صعدوا لهذا الدور عقب تخطي عقبة كوت ديفوار بركلات الجزاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد المغرب، في إطار مباريات دور ربع النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.