مصر ضد الكاميرون: مباشر لحظة بلحظة

مصر × الكاميرون

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40' تعطل اللعب لسقوط نجادو والونش بعد التحام قوي بالرأس بين الثنائي في إحدى الضربات الحرة لمنتخب الكاميرون

37' بطاقة صفراء للاعب عمر كمال وبالتالي سيغيب عن النهائي في حال تأهل المنتخب المصري

33' مباراة من طرف واحد ففط حتى الآن، مع أفضلية كاسحة للكاميرون

31' أووووووووووه خطيررررررة للكاميرون، عررضية من الجهة اليمنى، تصل إلى إيكامبي الذي يحاول تسديد الكرة أثناء سقوطه، ولكن أبو جبل يمسك بالكرة

30' خطأ للكاميرون بعد تدخل قوي من صلاح على إيكامبي

23' عررررضية خطيرررة ولكن أبو جبل يخرج من مرماه ويشتت الكرة قبل أن تصل إلى أبو بكر

20' عمر كمال يتوغل في العمق ويسدد ولكن تسديدته بعيدة عن مرمى الكاميرون

18' أووووه خطيررررررة مرة أخرى للكاميرون، ركنية جديدة، يلمسها أحد اللاعبين بالكعب، تصل إلى نجادو أمام المرمى ولكنه يتعثر في تسديدها

17' أوووووووووووووووووه العارضة تحرم نجادو من الهدف الأول للكاميرون، ركنية تصل إلى مدافع الأسود الذي يسددها قوووية وتصطدم بالعارضة

14' توغل رائع من إيكامبي وعررررضية ولكن أبو جبل يمسك بالكرة

11' خطا للكاميرون لصالح فينسينت أبو بكر، وسط اعتراض من كيروش ومساعديه على قرار جاساما

7' أوووووووه خطيرررة للمنتخب المصري، مرموش يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، يمهدها لصلاح الذي يسدد من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة قليلًا

6' عررضية أخرى من الجهة اليمنى للكاميرون ولكن أبو جبل يمسك بالكرة

3' سيطرة واستحواذ من جانب منتخب الكاميرون

1' عررررضية من الجهة اليمنى للكاميرون، ولكن أبو جبل يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - عمر كمال

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل الكاميرون:

قرر كونسيساو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-5-2

أندريه أونانا

نوهو تولو - مايكل نجادو نجادجوي - جيان شارل كاستيليو

مومي نجامالو - صامويل جويت - أندريه أنجيسا - مارتين هونجيلا - كولينز فاي

فينسينت أبو بكر - كارل إيكامبي

تأهل منتخب مصر لهذا الدور بعد أن نجح في قلب الطاولة على المغرب والفوز بهدفين لهدف، في حين أن الفراعنة صعدوا لهذا الدور عقب تخطي جامبيا بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد الكاميرون،ـ في إطار مباريات دور نصف النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أوليمبي.