مصر ضد السنغال: مباشر لحظة بلحظة

مصر × السنغال

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18' أوووووووه سار يراوغ فتوح ويلعب عرررضية خطيرررة ولكنها تمر بسلام على الدفاع المصري

16' تدخل قوي على مرموش من لاعب السنغال نامباليس ميندي الذي يتحصل على بطاقة صفراء

12' ضربة حرة غير مباشرة لمصر، الكرة تصل للونش الذي يحاول لعبها عررضية ولكن ميندي يقفز ويمسك بالكرة

11' تسديدة قوووووية من إسماعيلا سار ولكن أبو جبل يمسك بالكرة

10' منتخب السنغال يضغط بقوة لمحاولة تعويض ركلة الجزاء الضائعة

6' أوووووووووووووووووه أبو جبل يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من ساديو ماني

5' تعطل اللعب لعلاج سيس الذي سقط متألمًا بعد تدخل عبد المنعم على قدمه

3' ركلة جزاااااااااااااااااء للسنغال بعد أن قام عبد المنعم بعرقلة سيس ظهير أيسر أسود التيرانجا

2' طووولية من ميندي، ديديو يلعبها برأسه في المساحة إلى ماني، الذي يحاول مراوغة مدافع مصر، ولكن عبد المنعم يعترض الكرة ببراعة وتخرج ضربة مرمى

انطلاق المباراة

دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادًا على وفاة الطفل المغربي ريان

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - إسلام عاشور

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

إدوارد ميندي

ساليو سيس - عبدو ديالو - خاليدو كوليبالي - بونا سار

شيخو كوياتي - نامباليس ميندي

ساديو ماني - إدريسا جايي - إسماعيلا سار

فامارا ديديو

تأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد أن نجح في الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية مقابل هدف، في المقابل صعد الفراعنة بعدما تمكنوا من إقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض منتخب الكاميرون بركلات الجزاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أوليمبي.