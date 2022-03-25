مصر ضد السنغال: مباشر لحظة بلحظة

مصر 0×0 السنغال

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تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - عمر جابر

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

إدوارد ميندي

ساليو سيس - عبدو ديالو - خاليدو كوليبالي - بونا سار

شيخو كوياتي - نامباليس ميندي - إدريسا جايي

ساديو ماني - فامارا ديديو- إسماعيلا سار

تقابل المنتخبان معًا في نهائي أمم أفريقيا في شهر فبراير المقبل، ونجح أسود التيرانجا في الفوز على الفراعنة بركلات الجزاء والتتويج بأول لقب قاري في تاريخ الفريق، ويسعى المنتخب المصري للثأر من خسارة البطولة بالتأهل على حسابهم لكأس العالم الذي سيُقام بنهاية العام في دولة قطر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، سيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي