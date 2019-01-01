مصر تواجه الكونجو بألوان العلم المصري

المباراة الثانية للمنتخب في كأس أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد كرة القدم المصري على موقعه الرسمي أن المنتخب الوطني سيُواجه الكونغو في كأس أمم أفريقيا مساء اليوم مرتديًا ألوان العلم المصري.

ويخوض منتخب الفراعنة المباراة الثانية له في البطولة في العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان قد هزم زيمبابوي في المباراة الأولى بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجيه.

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وسيرتدي المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء خلال المباراة، فيما سيرتدي حارس المرمى زيًا أسود اللون.

وجاء هذا في الاجتماع الفني الذي عُقد أمس وتم خلاله التشديد على ضوررة الالتزام بمواعيد حضور الفريقين لستاد القاهرة.

يُذكر أن مصر واجهت زيمبابوي بالقميص الأحمر كذلك.