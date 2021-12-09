مصر تختار مقر إقامتها في مونديال 2022، وتستعيد "أفشة" أمام الأردن

زار وفد من اتحاد كرة القدم المصري اليوم الخميس مقر إقامة بعثات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 الذي سيُنظم في قطر خلال نوفمبر وديسمبر من العام القادم، وذلك لاختيار مقر إقامة المنتخب المصري حال تأهله للبطولة.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا أن وفده ضم كلًا من محمد الشواربي عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري، وقد تفقدوا أماكن إقامة البعثات لاختيار مقر إقامة المنتخب المصري حال وصوله للمونديال، وذلك حسب الترتيبات الموضوعة لذلك أمام جميع الفرق المشاركة في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم،

وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 حددت موعدًا نهائيًا لاختيار مقار الإقامة بالبطولة قبل انتهاء التصفيات لكن دون الكشف عن هذا الموعد.

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من جانب آخر، شهد مران المنتخب المصري اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الأردن يوم السبت القادم في ربع نهائي كأس العرب أخبارًا جيدة للمدرب كارلوس كيروش، تمثلت في تعافي صانع الألعاب محمد مجدي أفشة ومشاركته في جزء من التدريبات.

نجم الأهلي المصري كان قد غاب عن المباراة الماضية أمام الجزائر للإصابة، وقد أوضح حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك أن اللاعب شارك في جزء من المران فيما واصل زميليه أيمن أشرف وأحمد حجازي برنامجهما العلاجي بعد إصابتهما في مواجهة محاربي الصحراء التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المفترض أن يخوض منتخب الفراعنة تدريبه الأخير قبل مواجهة الأردن يوم غدٍ الجمعة، وسيُسمح للإعلام بمتابعة الـ15 دقيقة الأولى منه، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدرب البرتغالي ونجم الوسط عمرو السولية للحديث عن اللقاء المرتقب.

يُشار إلى أن حجازي وأشرف انضما إلى أكرم توفيق في قائمة الغائبين عن مباراة دور الـ8، وفيما يغيب الأول والثاني للإصابة، يغيب المدافع الأيمن للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال المباراة الأخيرة.