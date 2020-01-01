المقاصة يُحقق حلم "الطفل يوسف" ويضمه لبراعم النادي مجانًا

انتشرت صورته على فيسبوك ووجدت تفاعلًا كبيرًا

أعلن نادي مصر المقاصة ضم الطفل يوسف، الذي انتشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت تفاعلًا كبيًرًا، لصفوف فرق أكاديميات البراعم بالنادي مجانًا.

كانت صورة ليوسف قد غزت السوشيال ميديا تُظهره وهو يُقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار إحدى الأكاديميات في مدينة الشروق، وقد وجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير وكذلك الجهات الرسمية.

المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية أكد تقديم منحة مجانية ليوسف الذي ينتمي لعائلة بسيطة بهدف تحقيق حلمه وهو لعب كرة القدم.

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وتحدث العميد سيد متولي المدير الرياضي للنادي ومدير التعاقدات للإعلامي وائل الإبراشي مؤكدًا أن النادي قرر تقديم منحة شاملة للطفل يوسف ورعايته رياضيًا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة لمصر المقاصة في القاهرة، وكذلك توفير جميع المستلزمات والأدوار الرياضية التي يحتاجها.

وأضاف "تبني الطفل يوسف رياضيًا يأتي ضمن مشروع الألف محترف الذي يتبناه مصر المقاصة، ولن يكون الأخير بل سيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديًا، هذا الأمر يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي".

يُشار إلى أن سهل عبد الرحمن مصور تلك الصورة كان قد قال في تصريحات صحفية أن تاريخها يعود إلى أكثر من عامين، وأنه رفض في البداية نشرها لعدم تمتعها بالجودة الكافية.