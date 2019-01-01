شوقي غريب يُشيد بالقائد رمضان صبحي ويُوضح مشكلة عمار حمدي

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي يرى أن رمضان صبحي هو القائد الأفضل للفريق، ويكشف مشكلة عمار حمدي الفنية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري برمضان صبحي، مؤكدًا أنه الأجدر بحمل شارة قيادة الفريق.

وأوضح غريب أن علاقة لاعب الأهلي القوية بزملائه في المنتخب الأولمبي تجعله خير قائد للفريق، مشددًا أن تلك الميزة تُجنب الجهاز الفني الاحتكاك باللاعبين.

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وأضاف المدرب "بجانب كل هذا، رمضان ملتزم معنا بشكل ممتاز رغم أنه يلعب في مركز مختلف عن مركزه، وظفته بشكل جديد مع زميله في الأهلي عمار حمدي، مركزه الجديد هذا سيجعله يلمس الكرة أكثر ويُسلمها أسرع لزملائه، بحيث لا يحتفظ بها كثيرًا".

وتطرق غريب كذلك للحديث عن عمار حمدي، مؤكدًا أنه يمتاز بالوصول كثيرًا لمرمى المنافسين لكن يعيبه اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات.

موضحًا "أحاول منح الحرية لعمار حمدي ليتحرك في الأمام ويخلق الكثافة الهجومية لأنه جيد في هذا، لكن مشكلته تكمن في اللمسة الأخيرة. أبعدته عن الجانب الأيمن لأنه يُعيق حركته نسبيًا".

وأتم المدرب المصري مؤكدًا حاجته للثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود، موضحًا أن الأخير من المقرر أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد 15 يومًا من الآن.