مصدر السعادة .. مفاجأة لصلاح وفان دايك لجماهير ليفربول

1000 هدية في ساعة واحدة

رغم النتائج المحبطة في الدوري الإنجليزي، إلا أن نادي ليفربول يظل مصدر السعادة الرئيسي لأهالي المدينة داخل وخارج الملعب، وهذا ما أثبته الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

النادي الإنجليزي نشر مقطع فيديو يظهر فيه الثنائي، وهما يقومان بنشاط اجتماعي، يهدف إلى نشر البهجة في قلوب عشاق الريدز، بتوزيع 1000 هدية عليهم في خلال ساعة واحدة.

المقطع أظهر كم السعادة التي ظهرت على وجوه المشجعين، فور رؤية صلاح وفان دايك أمامهم وعلى أبواب منازلهم وأماكن عملهم من أجل منحهم الهدايا.

وظهر في الفيديو كذلك بعض اللاعبين من الفريق الإنجليزي مثل جويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس مع صلاح وفان دايك لتوزيع الهدايا الرمزية والقمصان الموقعة على الأطفال الصغار.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ19 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال الأول بـ34 نقطة، كما يلعب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.