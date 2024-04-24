"مصائب يوفنتوس فوائد عند الأندية السعودية" .. نجم إيطاليا يهدد بالرحيل بسبب أليجري

تطورات جديدة في مستقبل نجم يوفنتوس..

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هدد أحد أبرز نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، بـ"الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يوفنتوس يعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "سيريا أ"، قبل 5 جولات من النهاية.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، سيرحل النجم الإيطالي الدولي فيديريكو كييزا عن صفوف "السيدة العجوز"، في الميركاتو الصيفي؛ حال استمرار مواطنه ماسيميليانو أليجري، على رأس القيادة الفنية للفريق، في الموسم الرياضي القادم.

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الصحيفة كشفت عن خلافات عنيفة بين كييزا وأليجري؛ حيث من المستبعد بقاء الثنائي معًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في موسم 2024-2025.

وأشارت إلى أن رحيل المدير الفني الإيطالي؛ من شأنه أن يجعل اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، يوافق على تجديد عقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نادي يوفنتوس، قدّمت اقتراحًا إلى فيديريكو كييزا؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025؛ لمدة عام إضافي.

جدير بالذكر أن اسم كييزا، ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، حال رحيله عن يوفنتوس، مع اهتمام عدد من الأندية الأوروبية أيضًا، بالتعاقد معه.

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