مصائب هولندا لا تنتهي .. لعنة الإصابة تحصد نجمًا جديدًا بعد دي يونج!

ضربات متلاحقة في رأس كومان

تواصل لعنة الإصابات حصد الضحايا، واحدة تلو الأخرى في معسكرات المنتخبات الأوروبية، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وهذه المرة الضحية كانت من معسكر منتخب هولندا مجددًا، الذي لم يستفيق بعد من الصدمة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، باستبعاد نجم خط الوسط فرينكي دي يونج، رسميًا للإصابة.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن تيون كووبميينيرز، لاعب أتالانتا الإيطالي، يعاني من إصابة عضلية قوية في معسكر هولندا، وربما يغادر خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وأشار إلى أن هناك اختبارًا طبيًا سيجرى للاعب الوسط الهولندي من أجل حسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار في المعسكر وتلقي العلاج، أو الرحيل واستدعاء بديل له مثلما حدث مع زميله فرينكي دي يونج.

وأوضح رومانو في تغريدة أخرى، أن إيان ماتسين (22 عامًا) لاعب تشيلسي المعار من بوروسيا دورتموند الألماني، هو المرشح الأول لخلافة فرينكي دي يونج، في قائمة الطواحين التي تخوض البطولة.

يذكر أن منتخب هولندا يخوض مباراته الأولى في يورو 2024 أمام بولندا، يوم 16 يونيو الجاري، قبل أن يلعب منتخب الطواحين أمام فرنسا والنمسا، يومي 21 و25 من نفس الشهر على الترتيب، في دور المجموعات.