مصائب قوم عند قوم فوائد.. إصابة ووكر تفتح أبواب المونديال لأرنولد!

أنباء سارة لمتألق ليفربول

أجرى الإنجليزي كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي جراحة ناجحة على مستوى الفخذ، قد تحمل أنباء سارة للثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وريس جيمز.

وأعلن مانشستر سيتي إجراء جراحة ناجحة لووكر على مستوى الفخذ بعد إصابته في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي والتي فاز فيها السيتي 6-3 وغادرها ووكر من الشوط الأول مصابًا.

جوارديولا يثير الشكوك

وتحدث مدرب السيتي بيب جوارديولا قبل إجراء الجراحة وعقب مباراة كوبنهاجن قائلًا: "لا أدري متى سيعود بالضبط؟ إنه شيء في منطقة البطن على ما يبدو، أعرف أهمية كأس العالم بالنسبة لكل اللاعبين لكني آمل أن يعود بأسرع ما يمكن مثلما حدث مع كالفن فيليبس".

الجراحة على مستوى الفخذ في الوقت الراهن قد تحمل أنباء سارة كما سبق أن ذكرنا للثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وريس جيمس، اللذين يتنافسان مع ووكر بقوة على مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت التي ستمثل منتخب إنجلترا بعد شهر ونصف في مونديال قطر 2022.

تأتي إصابة ووكر في وقت يتألق فيه الثنائي بشكل كبير، فقد سجل كلاهما هدفًا مع فريقيهما في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

أرنولد افتتح الرصيد التهديفي لفريقه ليفربول أمام رينجرز الأسكتلندي من ركلة ثابتة رائعة في مباراة فاز بها الريدز 2-0، بينما اختتم جيمس رصيد تشيلسي التهديفي بهدف ثالث دك به شباك ميلان في المباراة التي فاز بها البلوز 3-0.