مصائب قومٌ .. هبوط إسبانيول ينقل بديل بنزيما إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقترب بشكل كبير من ضم بديل الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الملكي خلال الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، والذي أكد أن البديل سيكون المهاجم خوسيلو ماتو نجم إسبانيول صاحب الـ 33 عامًا.
وأوضح الموقع أن هبوط فريق إسبانيول سيسهل من عملية خروج اللاعب من صفوفه بشكل كبير بسبب شرط موجود في عقده معهم.
وكان فالنسيا قد تعادل في اللحظات الأخيرة مع إسبانيول في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 37 من الدوري الإسباني ليتأكد هبوط الفريق الكتالوني.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يبحث عن لاعب آخر في الهجوم، حيث يرحل عن صفوفه ماريانو دياز أيضًا هذا الصيف.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الحذاء الذهبي 2022-23: هدافو الدوريات الأوروبية
- 2022-23.. الأزهار تفتحت فقط بحديقة محمد صلاح خلال موسم ليفربول الضبابي
- مواجهة البرازيل والريمونتادا ضد باريس .. محطات لا تنسى في كامب نو
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | حمدالله يفقد الصدارة، وعودة نجم الهلال
- كانسيلو المطرود وإنجاز كومان التاريخي .. نجوم حققوا الدوري مرتين في نفس الموسم!