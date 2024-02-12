مصائب برشلونة لا تنتهي .. نجم الدفاع يستمر في الغياب عن التدريبات!

نجم برشلونة يواصل الغياب عن التدريبات...

عدم مشاركة رونالدو أراخو، لاعب برشلونة في مباراة فريقه أمام غرناطة، في الدوري الإسباني، بالرغم من معاناة الفريق الكتالوني الدفاعية، أثارت الكثير من التكهنات حول إصابته.

وتعادل برشلونة، مع غرناطة بثلاثة أهداف لكل فريق، مساء أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، في مباراة جلس فيها أراخو على مقاعد البدلاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن المدافع الأوروجوياني، كان يعاني من إرهاق عضلي وانزعاج، بسبب مشاركته بشكل متواصل في الفترة الماضية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني، قد فضل أن يحصل أراخو على قسط من الراحة، قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي، في الأسبوع القادم أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، في تصريحات صحفية عن غياب أراخو: "رونالد بخير، ليس لديه أي مشكلة أو إصابة، إنه بصحة جيدة، أردنا فقط أن نمنحه القليل من الراحة".