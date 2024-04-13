مصائب بايرن ميونخ لا تنتهي.. البافاري يفقد نجمه بسبب إصابة قوية!

بايرن ميونخ في ورطة قبل لقاء آرسنال...

تستمر معاناة بايرن ميونخ، بإصابة جديدة لأحد نجومه قبل مواجهة آرسنال المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، قبل اقتراب الفريق البافاري من خسارة لقب الدوري بشكل رسمي.

ونجح بايرن ميونخ، في التغلب على كولن عصر اليوم بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني، والتي شهدت إصابة كينجسلي كومان نجم الفريق.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي، للنادي الألماني بيانًا عقب اللقاء، أوضح فيه تفاصيل إصابة كومان، والذي يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيمن ستجعله يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

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وأشار بيان الفريق البافاري، إلى أن الجناح الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا، خضع لعدة فحوصات طبية مع الطاقم الطبي، أكدت أن الإصابة قوية وستبعده عن فريقه لعدة أسابيع، بعد سقوطه في الشوط الثاني واستبداله في الدقيقة 50.

وبهذا يغيب كومان، بشكل رسمي عن مباراة بايرن ميونخ، المرتقبة أمام آرسنال، مساء الأربعاء القادم ضمن إطار إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يستقبل أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري اللقاء، بعدما انتهت مباراة الذهاب في لندن، بالتعادل بهدفين لكل فريق.