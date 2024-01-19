"مصائب أنشيلوتي لا تأتي فرادى" .. ذعر في ريال مدريد من إصابة نجم جديد

فحص طبي يكشف هل تعرض لانتكاسة؟

تسبب إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، في حالة من الذعر داخل أروقة الفريق الملكي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن كامافينجا يجب أن يخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد ما إذا كان قد تعرض لانتكاسة أم أن الأمر مجرد إصابة عابرة خلال المباراة وسيتعافى منها سريعًا.

وكان كامافينجا قد عاد لصفوف الملكي، قبل منافسات كأس السوبر الإسباني مباشرة بعد تعافيه من تمزق في الرباط الخارجي لركبته اليمنى، ومع ذلك، تلقى الفرنسي ضربة جديدة في ديربي الكأس ضد أتلتيكو، مما أجبر مدربه كارلو أنشيلوتي على استبداله.

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وخلال الشوط الأول من الوقت الإضافي، تدخل الفرنسي أنطوان جريزمان على ركبة مواطنه كامافينجا المتضررة، والتي كانت محمية بضمادة خاصة، لكن لاعب الريال تمكن من النهوض بصعوبة كبيرة ولم يستمر في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

وكان كامافينجا قد بدأ المباراة في مركزه الأصلي كلاعب وسط ارتكاز، قبل أن يتحول إلى مركز الظهير الأيسر عندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التعادل، إلا أن أنشيلوتي قرر إخراجه من الملعب لحساب فران جارسيا من أجل الاطمئنان على حالته.

كان ريال مدريد قد تعرض لخسارة قاسية على يد جاره أتلتيكو، أمس الخميس بنتيجة (2-4)، ليودع الملكي كأس ملك إسبانيا، بعد أسبوع من تتويجه بطلًا لكأس السوبر الإسباني.