مصائب التوقف الدولي بدأت .. رعب في آرسنال بعد إصابة نجمه بـ"طريقة غريبة" في قمة فرنسا وإيطاليا

قلق في آرسنال قبل ديربي لندن...

ازداد القلق داخل صفوف آرسنال، بعد إصابة ريكاردو كالافيوري، نجم الفريق مع منتخب بلاده إيطاليا، في فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك كالافيوري، في مباراة فرنسا وإيطاليا، في قمة دوري الأمم الأوروبية والتي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، وحسمها الآتزوري بثلاثة أهداف لهدف، ولكن المدافع الشاب تعرض إلى إصابة بطريقة غريبة جعلته يغادر الملعب.

وقبل نهاية المباراة بنحو 20 دقيقة، تعرض عثمان ديمبيلي، إلى تدخل قوي سقط بسبب وأثناء سقوطه ارتطمت في كاحل كالافيوري، مما تسبب في إصابة الأخير ومغادرته الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأمل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، ألا تكون إصابة المدافع صاحب الـ 22 عامًا، قوية ويعود للمشاركة قبل مباراة توتنهام المرتقبة، في ديربي لندن الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن آرسنال، يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل، بينما يأتي توتنهام في المركز العاشر، ومعه أربع نقاط من فوز وخسارة وتعادل.