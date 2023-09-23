مصائب الاتحاد لا تنتهي ..أزمة نونو سانتو وعبد الرحمن العبود تتصاعد وفسخ العقد الحل الأقرب!

أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو تتصاعد...

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تتصاعد أزمة نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، مع عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق، خاصة بعد موقف المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الأخير.

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في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقبل بداية الموسم طلب نونو سانتو، رحيل العبود، ولكن إدارة العميد حاولت تقريب وجهات النظر، ولكن صمم المدرب البرتغالي على ابعاد اللاعب.

ومن جانبه كان العبود قد نشر في وقت سابق، رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" وكتب فيها: " انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هيّ الأسباب، انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال".

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وعقب مباراة الفتح في دوري روشن، في المؤتمر الصحفي للمباراة، تم سؤال المدرب عن موقفه من مشاركة عبد الرحمن، لينفعل نونو سانتو ويهدد بترك المؤتمر الصحفي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن العبود يحق له فسخ عقده بحسب المادة 41 من لائحة الاتحاد السعودي، والتي تنص على أن اللاعب إذا شارك في أقل من 10% من إجمالي عدد المباريات الرسمية لناديه، فيجوز له إنهاء عقده قبل نهاية مدته.

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