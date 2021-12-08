مصائب برشلونة تزداد.. بشكتاش يعيد بيانيتش قبل نهاية إعارته

الأنباء السيئة لا تتوقف عن ملاحقة برشلونة، وهذه المرة بنبأ ليس الأفضل على الإطلاق فيما يتعلق بمستقبل ميراليم بيانيتش، الذي تمت إعارته في الصيف الماضي إلى بشكتاش التركي.

وخرج الدولي البوسني من برشلونة بسبب عدم حاجة رونالد كومان له، وكان خروجه هامًا أيضًا من الناحية المالية بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه ولا يمنح شيئًا على أرض الملعب في مقابله.

ورغم أن بيانيتش لعب بصورة مقبولة إلى حد كبير مع بشكتاش، إلا أن التقارير الأخيرة ترجح إنهاء إعارته مبكرًا وعودته لبرشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

لماذا سيقطع بشكتاش إعارة بيانيتش؟

صحيفة سبورت نقلًا عن مصدر صربي قالت أن الإصابات المتتالية لبيانيتش في الشهر الأخير أغضبت كثيرًا إدارة بشكتاش منه.

هذا إلى جانب أن صبر مدربه سيرجن يالتشين بدأ في النفاذ تجاهه وتجاه غيابه المستمر عن المباريات، مما يدفعه لطلب إنهاء إعارته وتعويضه بلاعب آخر مفيد.

كل هذا يُضاف إلى الرحلة التعيسة جدًا للفريق التركي في دوري أبطال أوروبا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بدون رصيد من النقاط، وهو ما يجبر الإدارة على القيام بثورة كبرى في الشتاء المقبل.

ما هو موقف برشلونة من إعادة بيانيتش؟

قد تكون عودة بيانيتش إلى برشلونة مسكنًا مؤقتًا لأزمة وسط الملعب بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تحول دون ضم أكثر من لاعب في الشتاء المقبل للبرسا.

في وقت سابق تحدثت الصحف الإسبانية أن تشافي يراقب تطور بيانيتش وقد يعيده، ويبدو أن الأمر سيُجبر عليه هذه المرة، في انتظار كيف سيتعامل مع الأمر.

تبقى الإشارة إلى أن راتب بيانيتش تكفل بجزء كبير منه بشكتاش، لذلك فالأزمة الكبرى حاليًا هي أن يتمكن برشلونة من دفع ما يتقاضاه اللاعب كاملًا إن تأكدت عودته مرة أخرى.

ما هو موقف بيانيتش من العودة لبرشلونة؟

بيانيتش بعد الانتقاد الحاد لرونالد كومان واعتباره أسوأ من دربه في مسيرته، قال أنه منفتح على العودة مرة أخرى لبرشلونة.

اللاعب من جهته لن يمانع العودة في حالة أن أكد له تشافي على وجود فرص للمشاركة باستمرار، فهو من عشاق النادي الكتالوني ويريد خدمته كما سبق وقال.

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