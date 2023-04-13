مصالحة أم نفي للمشادة؟ .. رودي جارسيا ووداع خاص لعبد الرحمن غريب

لاعب النصر اعترض على قرار المدرب باستبداله أمام الفيحاء، والتقارير تحدثت عن تعنيف جارسيا له في غرف خلع الملابس والتقليل منه

shahid

عبد الرحمن غريب؛ جناح أيسر النصر السعودي، أحد الذين تردد اسمهم من ضمن المتسببين في رحيل المدرب الفرنسي رودي جارسيا عن تدريب الفريق، خاصةً وأنه صاحب لقطة اعتراض في المباراة الأخيرة.

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النصر أعلن أمس الخميس، إقالة الفرنسي، بعد التعادل أمام الفيحاء سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وسط تقارير تتحدث عن توتر علاقته باللاعبين.

أما عن غريب فقد قام جارسيا باستبداله أمام الفيحاء، ليخرج متذمرًا أمام أعين الكاميرا، بينما نقلت الصحافة توبيخ المدرب له في غرف خلع الملابس والتقليل منه، واصفًا إياه بـ"اللاعب العادي".

لكن تبدو الصورة ليست كما ظهرت في الأيام الماضية، إذ نشر الحساب الرسمي للنصر صورًا من حفل الإفطار السنوي الثاني لمنسوبي النادي، أمس الخميس، وظهر خلالها جارسيا وهو يعانق غريب بحرارة، وهو اللاعب الوحيد الذي نشر الحساب له صورة مع المدرب.

الصورة مؤكد أن الغرض من ورائها هو نفي ما تردد في الصحافة عن الخلافات بين الثنائي، لكن غريب أيضًا أراد النفي بنفسه، إذ كتب رسالة وداع لمدربه، عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرًا لك على كل شيء".

جدير بالذكر أن الكرواتي دينكو أيليتشيتش؛ المدير الفني للفئات السنية في النصر، هو من سيخلف جارسيا مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

Shahid