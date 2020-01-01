مصادر تقرب روديجر من برشلونة والنادي ينفي

بعد تعقّد صفقة إريك جارسيا .. برشلونة يبحث عن مدافعه الجديد

ذكرت مجلة كيكر الألمانية أن برشلونة قريب في الوقت الحالي من التعاقد مع النجم الدولي الألماني ومدافع نادي تشيلسي أنطونيو روديجر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان برشلونة قد ارتبط بالعديد من المدافعين في الفترة الأخيرة من أجل تعزيز أحد أضعف خطوطه في الوقت الحالي وكان أبرزهم إريك جارسيا الذي كان قريبًا من البيت الكتالوني

ولكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة ستجعله يتخلى عن هدفه الأبرز بالنسبة لقلب الدفاع نجم مانشستر سيتي الشاب إريك جارسيا.

وذكرت كيكر أن اسم روديجر ظهر في الوقت الحالي لأسباب اقتصادية بحتة، حيث سيكون أقل سعرًا وتكلفة من إريك جارسيا كما أنه يرضي النادي الكتالوني إدارة ومدربًا.

ويطلب مانشستر سيتي 30 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل جارسيا إلى برشلونة هذا الصيف وهو ما لا يستطيع النادي الكتالوني تحمله وفقًا للظروف الحالية.

ولم يشارك رودريجر في الدقائق الكافية بالنسبة له مع المدرب فرانك لامبارد في الموسم الجديد لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بعدما لعب البلوز مباراتين.

ومع انضمام تياجو سيلفا وتجديد الثقة في الشاب توموري يبدو أن حظوظ روديجر في المشاركة مع تشيلسي ستقل وتجعله في حاجة للبحث عن نادٍ جديد، في وقت يبحث فيه برشلونة عن مدافع جديد.

كل ذلك كان من جهة كيكر، ولكن برشلونة جاء برد صادم لهذه الأخبار، حيث نفى تمامًا للموندو ديبورتيفو وجود أي مفاوضات مع المدافع الدولي الألماني وأكد أنه خارج دائرة اهتماماته.

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يذكر أن برشلونة يسعى لتعزيز صفوفه وتنحية الحرس القديم جانبًا عقب الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالخسارة بثمانية أهداف أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي...